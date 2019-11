Vi heier på engelske klubb- lag, men pisser i eget reir

nyheter

Stedet er Harstad stadion, datoen er lørdag 26. oktober og klokka er cirka to. Dommeren blåser i fløyta, og et lenge forventet og allerede avklart nedrykk er plutselig definitivt. Symptomatisk for sesongen, har HIL nettopp blitt rundspilt av Finnsnes. Drømmen om opprykk er ettertrykkelig knust, og jakten på syndebukker intensiveres. Eksternt, men også internt. «Bæst ilag» synes å ha liten verdi, annet enn som versaler på et draktsett som nå skal vaskes og gjøres klart for 4. divisjonsspill.

«Noen tror fotball dreier seg om liv og død, jeg er veldig skuffet over den holdningen. Jeg kan forsikre dere om at fotball er mye, mye viktigere enn som så». Sitatet tilhører legendariske William «Bill» Shankly, en av Englands mest suksessfulle og respekterte fotballmanagere gjennom alle tider.