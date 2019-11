Polititroppenes strabaser i nord

nyheter

Også i Nord-Norge og i vårt distrikt la deres innrykk og tilstedeværelse en demper på både norsk og tysk løssluppenhet. Det forhindret dermed uheldige episoder mellom den norske sivilbefolkningen og tyskerne. En del nordmenn ville i seiers-rusen «ta igjen» ovenfor tyskerne og norske nazister eller tyskvennlige, noe som blant annet polititroppene var med på å forhindre at det ikke eskalerte til alvorlige episoder.

Polititroppene gjorde en utmerket innsats i frigjøringsdagene, men de fikk ikke den status hos befolkningen, eller internt i Forsvaret, som de fortjente. Og innsatsen, utdannelsen og treningen fra Sverige ble fort glemt. Så nylig som i 2015 har en 90 år gammel politisoldat veteran en kronikk i Aftenposten om denne «glemselen». Han har nok tenkt i mange år på denne forskjellsbehandlingen de opplevde, for det var sikkert bittert for politisoldatene å svelge at deres innsats ble overskygget av «heltestatusen» til de som hadde sluttet seg til de væpnede styrkene i England, når disse etter hvert kom hjem. Så ille følte enkelte denne forskjellsbehandlingen at det finnes eksempler på at tidligere politisoldater valgte å forlate landet. De eksempler jeg kjenner best er om den politisoldaten fra Andøya som valgte å emigrere til Canada, og at flere valgte å dra tilbake til Sverige og bosette seg der.