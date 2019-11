nyheter

Det sier branninspektør Just Børre Glomsås i Harstad brann og redning. Han mener at demonstrasjonsoppskyting av fyrverkeri bør foregå på ett sted og på samme dag for alle aktører innen et gitt tidsrom.

– Brann og politi prøver å få til en felles løsning der fyrverkeriforhandlere samarbeider om demonstrasjonsoppskyting på én spesifikk dag. Hvis ti aktører har oppskyting på ulike dager og tidspunkter, sier det seg selv at det blir mye, sier Glomsås.