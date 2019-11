Kvinne i 20-årene mistet førerkortet

nyheter

Det var på Riksvei 80 ved Hunstad i Nordland at ei kvinne i 20-årene fikk førerkortet beslaglagt. Utrykningspolitiet hadde hatt kontroll i 60-sonen. Hun hadde kjørt 88 km/t da hun ble stanset av politiet.

I Bodø pågrep politiet en mann i 20-årene, siktet for å ha knust tre store ruter i sentrum. Rutene tilhørte butikker i sentrum.

Utrykningspolitiet i Tromsø stanset en fører av et kjøretøy på Strandvegen. Føreren fremsto ruset, og kjøretøyet var begjært avregistrert. Fører ble fremstilt ved legevakta for blodprøvetaking. Vedkommende anmeldes for forholdet og førerkortet blir beslaglagt. I tillegg ble skiltene på kjøretøyet inndratt.

Ellers har det vært en forholdsvis rolig natt i både Nordland og Troms. Fem personer har blitt nødt til å tilbringe natta i politiets arrest fra Tromsø, og én ble innbragt fra Bardufoss.