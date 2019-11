Celine og Mari har hunden som makker i Trondenes leir

nyheter

Hverdagen deres er preget av mye selvstendighet, ansvar og trening, men mest av alt; hunder. Omringet av fjell og fjorder i vakre nord, og med hunden som makker, mener de selv at de har drømmetjenesten.

Nero, Kalle og Castor er de tre hundene som befinner seg på kennelen, per dags dato. Det ideelle er å ha seks hunder, og det forventes at fire til kommer om noen uker, litt etter de nye røkterne. Disse hundene trenes opp i lydighet, angrep/biting og dressur ukentlig, og de har alle et felles mål de blir trent opp til.