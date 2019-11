Porten til Stien langs sjøen åpnes om tre uker

nyheter

Arbeiderpartiets Kenneth Måge tok opp saken i kommunestyret torsdag, og pratet varmt for at stien måtte bli tilrettelagt for bevegelseshemmede.

Etterlengtet

– Jeg er mye engasjert i Harstad Tigers og spillerne ber meg sørge for at Stien langs sjøen kommer snarest, sa Måge.

Han viser til at så fort porten til Essoanlegget åpnes, kan folk gå sammenhengende fra sentrum til Trondenes.

– Nå er ikke porten åpnet for gjennomgang, og området er ikke ferdigstilt. Det er liten eller ingen aktivitet på anlegget i dag. Dette tiltaket er så bra for byens befolkning at noe må gjøres raskt, sa Måge.

Nytt rekkverk

Kari-Anne Opsal sier til Harstad Tidende at saken er tatt opp med rådmannen.

– I løpet av to-tre uker skal anlegget åpnes. I verste fall kan det gå fire uker. Det gamle rekkverket skal rives, og nytt skal settes opp for å sikre området, sier hun.

Slik forklarer rådmannen hvorfor Essotomta fortsatt ikke er åpnet for fri ferdsel Da kommunen kjøpte Essotomta i juli lovet rådmannen å åpne den for fri ferdsel i august.

Partene møtes

Ordføreren har også tatt initiativ til et møte med initiativtakerne av Stien langs sjøen, Kunststien, kommunen og havna for å se hvordan stien skal driftes i fremtiden.

– Reguleringsplanen for turstien er ferdig og Essotomta er nå eid av kommunen. Nå må vi bare samle kreftene, og få en avklaring. Nå nærmer vi oss ferdigstillelsen, sier Kari-Anne Opsal.

– Det er helt fantastisk Leder i foreningen Stien langs sjøen, Jim Myrstad, jubler over at kommunen kjøpte Esso-tomta.