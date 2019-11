Kan bli 40 meters høyde på Larsneset

Sentrumsplanen la så store begrensninger på prosjektet at det ikke var interessant, men nå skal vi se med helt andre øyne på disse planene. – Sentrumsplanen la så store begrensninger på prosjektet at det ikke var interessant, men nå skal vi se med helt andre øyne på disse planene.

nyheter

Administrerende direktør Sverre Utvåg sier at Nordic innen nyttår vil presentere et nytt og utvidet byggeprosjekt, på høyde med HSI-hotellet.

– Politikerne har vedtatt, med rådmannens velsignelse, å godkjenne et hotell i sentrum på over 40 meter. Dette til tross for at den nye sentrumsplanen kun tillater en høyde på opptil 18 meter.