Dette jobber politiet med fredag

nyheter

Setermoen: 07.30: Et militært kjøretøy fikk fått stans på E6 sør for Setermoen, og en bil måtte foreta en unnamanøver. De kom ut av veibanen og landet på taket. Personen formentlig uskadet, men er tatt med til legevakt for sjekk. Politiet er på stedet. Noe senere melder de at en bil ligger i grøfta, men er ikke til hinder for trafikk. Bilene går som normalt forbi stedet. Sjåføren av bilen foretok formentlig en bevist utforkjøring for å unngå sammenstøt med det millitære kjøretøyet som hadde fått stans.

Saltfjellet: 0446: På E6 v/Viskisstigninga står et vogntog fast. Ett kjørefelt åpent. Noe senere forteller politiet at vogntoget er fjernet og begge kjørefelt er åpne.

Tromsø: 01.00: Knivstikking i Tromsø sentrum. Melding om truende kvinne med to kniver kom inn kl 0020. Bevæpna politi og ambulanse rykket ut. Kvinnen ble pågrepet kl 0028. Minst tre personer har kniv-skader. Politiet jobber med å få oversikt over situasjonen. Klokken 06.38 forteller politiet at ingen er alvorlig skadet. - En kvinne måtte sy en rekke sting. Vi har i natt tatt en rekke avhør av vitner og fornærmede og den videre etterforskningen vil fortsette utover dagen. Den pågrepne er ivaretatt av helsevesenet og er foreløpig ikke avhørt.