Andreas tegnet huset han selv fikk åpne

nyheter

Stangnes bo- og rehabilitering er et botilbud for voksne personer med psykiske lidelser. Et av deres arbeidsprosjekter er saging, kløyving, pakking og salg av ved, og det har lenge vært en drøm å ha et eget hus der de kan gjøre jobben under tak.

Nå har de fått det, og varme- og pauserom i tillegg i samme bygg. Åpningen skjedde i sus og dus torsdag med en lang rekke gjester.