Per-Willy reagerer på Ikeas «Vinterfest»: - Svensk politisk korrekthet kjenner ingen grenser

nyheter

- Som folk flest gleder jeg meg til å feire en tradisjonell norsk jul. Men det gjør ikke IKEA. De inviterer oss til å pynte til såkalt «vinterfest».

Slik starter stortingsrepresentant Per-Willy Amundsens innlegg på Facebook som han delte onsdag. Han reagerer på at mange juleprodukter reklameres for under overskriften vinterfest og ikke jul.