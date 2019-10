Dette er en vanlig arbeidsplass i Harstad i dag

nyheter

Halloween-feiringen er i gang. På Amedia Ressurs i Harstad har de ansatte tatt festen på alvor. Allerede ved arbeidsdagens start, var de fleste utkledd i festlige og skumle kostymer. Selve Halloween tar for alvor løs i kveld. 31. oktober, kvelden før allehelgensdag 1. november, innledes en tredagers feiring til minne om alle som hadde gått bort, ikke minst gjelder dette helgener (hallows) og martyrer.

Størst er halloweenfeiringen i USA. Den er kommet med irske og skotske innvandrere, og fra USA har den spredt seg til mange land, blant disse er også Norge.

Vi siterer litt fra Store norske leksikon:

"I tråd med gammel tradisjon kan det allehelgensdag holdes minnegudstjenester i kirkene og tennes lys ved graver på kirkegårdene. Halloween er imidlertid først og fremst en feiring som engasjerer barn og unge. Barna ifører seg skremmende kostymer og går rundt i nabolaget og ringer på dørklokkene og roper ut sitt «knask eller knep». Det er den norske versjonen av engelsk «trick or treat». I trick ligger en trussel om fantestreker. De som blir besøkt, kan kjøpe seg fri med godterier eller frukt. De som ikke åpner, kan risikere å få døren tilgriset med egg og lignende. Ungdommene samler seg gjerne til selskapelig samvær. Fra USA kommer også skikken med å hule ut et gresskar og skjære ut et ansikt i det. Inni blir det plassert lys som skinner ut av øyne, nese og munn."

Vi velger å oppfordre barn og unge til ikke å grise ut dører dersom det ikke vanker godterier. Det hører også med til sjeldenheten at dette skjer. Det som kan være lurt, dersom du som huseier ikke ønsker noe mer fuss rundt Halloween, er å slukke utelyset der du bor i ettermiddag og kveld. Da vil barna mest sannsynlig ta signalet - om at du ikke er interessert.

Flere tips til deg som forelder til håpefulle hekser og troll finner du her.

