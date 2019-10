–Ikke still oss i en b-klasse

nyheter

Kjelseth er redd Harstad risikerer å bli langt mindre attraktiv hvis man lar denne sjansen gå fra oss.

– Pragmatisk, ikke nostalgisk

– Harstad må tørre å investere for å være en attraktiv by folk ønsker å flytte til. Ikke minst for de mellom 20–40 år, som er de vi etterlyser oftest til å flytte tilbake.