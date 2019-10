Legger ned Matkroken

nyheter

– Etter lang tids overveielse har vi i styret besluttet å avvikle salg av dagligvarer i bedriften fra desember, opplyser daglig leder Jørn Elvevoll.

Bedriften har i en lang periode vært driftet som to butikker under samme tak. Dette har over tid gitt svært høyt arbeidspress på ledelsen i bedriften.