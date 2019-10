Flertall for begge fylkesvåpen

nyheter

Et flertall i fylkestinget stemte mandag for at fylket Troms og Finnmark skal ha med seg begge dagens fylkesvåpen inn i den neste perioden fra 2020 til 2024.

Mandag ettermiddag var det debatt om hvilket fylkesvåpen som skulle tas i bruk. Innstillingen gikk på at en skulle bruke et fylkesvåpen i svart og gult. Dette fikk bare fire stemmer. Høyre’s Kristian A. Ellingsen fremmed forslag om å bruke forslaget til fylkesvåptem som var et gevir med blå og hvit farge. Forslaget fikk 15 stemmer. Arbeiderpartiet ved Kristin Rajala foreslo at det nye fylket skulle vedta å bruke dagens to fylkesvåpen.

Dette forslaget fikk til slutt 38 stemmer av de 57 representantene under avstemmingen i Harstad mandag ettermiddag.