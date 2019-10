Beruset mann nektet å forlate hotellobbyen

nyheter

Det var på et hotell i Harstad sentrum at en beruset mann i lobbyen nektet å forlate. Mannen var ikke gjest ved hotellet, men insisterte likevel på at han skulle være i lobbyen. Politiet besøkte hotellet, og bortviste deretter mannen fra sentrum.

Politiet hadde i Harstad også promillekontroll. 110 førere ble kontrollert i Kanebogen, og kontrollen medførte ikke noen utslag.

Dette er de øvrige hendelsene i Troms og Nordland natt til søndag:

Tromsø: En overstadig beruset kvinne i 60-årene ble innbrakt og satt i arrest. Årsaken til dette er at hun ikke var i stand til å ta vare på seg selv.

Tromsø: To berusede menn i 20-årene ble bortvist fra sentrum for resten av natta. Bakgrunnen for dette er at de forårsaket en ordensforstyrrelse utenfor et gatekjøkken.

Tromsø: Politiet mottok flere meldinger om en ungdomsgjeng som kastet snø og isklumper på passerende biler ved ishavskatedralen. Politiet rykket ut på stedet og tok en prat med ungdommene. Det var ikke rapportert om skader.

Tromsø: Politiet bisto ordensvaktene ved et av byens utesteder med en beruset og kranglete gjest. Mannen i 30-årene nektet å oppgi personalia til politiet. Han ble dermed innbragt og satt i arrest

Tromsø: Politiet rykker ut etter melding om pågående tagging på Skjelnan. Flere patruljer søkte etter en gjerningsperson i området.

Tromsø: En patrulje observerte tilløp til slagsmål på Stortorget. De fikk kontroll på partene før det oppstod personskade. Den mest aggressive parten ble bortvist fra sentrum

Tromsø: En patrulje rykket ut til en melding om ordensforstyrrelse i sentrum. Under visitasjon av en av de involverte ble det funnet en batong. Vedkommende, en mann i 20-årene, blir anmeldt for dette.

Lavangen: Politiet har vært på en privat adresse etter melding om en utagerende og truende person. Patruljen fikk raskt kontroll på vedkommende. Han blir bortvist fra stedet for resten av natta.

Lenvik: Politiet rykket ut til et privat arrangement i Rossfjord etter melding om amper stemning og tilløp til slagsmål. Patruljene fikk kontroll på stedet. En person ble bortvist.

Tromsø: Politiet rykket ut til et av byens utesteder etter melding om en ordensforstyrrelse. Politiet fikk kontroll på mistenkte. Ingen personskader.

Svolvær: En mann ble pågrepet med mistanke om bruk av narkotika. Han var også i besittelse av mindre mengder narkotika. Mannen var i 20-årene.

Mo i Rana: Utrykningspolitiet har stanset ett kjøretøy hvor føreren mistenkes for ruspåvirket kjøring. Bevissikring utført og anmeldelse blir opprettet.

Fauske: Politiet har pågrepet en mann i 20 årene etter en voldshendelse på en privatfest. Sak opprettet.

Bodø: En mann i 30-årene anmeldes for pirattaxivirksomhet. Mannen ble pågrepet og bilen ble tatt i beslag. Mannen blir anmeldt.

Sortland: Melding om branntilløp i container ved blåbyhallen. Brannen ble slukket, og en sak ble opprettet.

Bodø: Politiet har tatt hånd om beruset dame i 20-årene fra sentrum, som ikke var i stand til å gjøre rede for hvor hun bor. Overnatter i arresten.

Mo i Rana: En mann i 20-årene ble innbrakt til politistasjon etter ordensforstyrrelse på utested. Mannen fikk pålegg om å forlate stedet, men etterkom ikke dette. Anmeldelse blir opprettet.

Bodø: En mann i-20 årene ble bortvist fra utested på Mørkved. Mannen var beruset og kranglet med vaktene.

Sandnessjøen: Melding om kvinnelig gjest på utested som var utagerende. Politiet har vært på stedet. Kvinnen blir anmeldt for ordensforstyrrelse og ble bortvist fra sentrum resten av natten. Kvinnen var i slutten av tenårene.

Narvik: Mann i 20-årene blir anmeldt for urinering på offentlig sted og for ikke å ha oppgitt personalia til politiet.

Sortland: En person ble bortvist fra russearrangement på samfunnshuset. Grunnen til bortvisningen var at han hadde forsøkt å slå til en av vaktene. Personen var 17 år.