Vil helst ha 40 frivillige og 1 million mer i budsjett

Arctic Moving Image & Film Festival (AMIFF) i Harstad startet torsdag, og fra tidlig morgen gikk det i ett for ildsjel og festivalsjef Helene Hokland som jobber mye gratis for å få det hele til å gå rundt. Nå vil hun jobbe enda hardere for å utvide staben – og få mer penger til både gjester og produksjoner.

I år har festivalen i underkant av en million kroner i budsjett. Helst vil hun ha det dobbelte.

– Det går fremover, men jeg vil enda mer, sier Hokland.

Til tross for at egen markedsføringssjef er på plass i år – og bidrag fra 10 frivillige – er det ikke nok. Helst skulle hun hatt 40 frivillige.

Bare torsdag morgen måtte hun jobbe med annonsering, få på plass billettsystemet, pynte kinoen, purre på skjenkebevilling fra kommunen og takle henvendelser fra mediene. Og da var klokken ennå ikke 12.

– Festivalprogrammet er i år noe mindre enn tidligere, og jeg tenkte at det ville gjøre gjennomføringen noe roligere. Det har fungert til en viss grad, men det er mye som må gjøres uansett om du har 1 film eller 100, sier Hokland

Er stolt

De gode tilbakemeldingene fra publikum er det som gjør alt arbeidet verdt det.

– Jeg er veldig stolt over å kunne gi Harstad denne opplevelsen. Vi har blant annet folk som har kommet hele veien fra Murmansk, og mange av dem som bidrar har aldri vært med på festival tidligere. Det er flott å kunne gi publikum opplevelser samtidig som kunstnerne får vist seg fram. Men publikumstall og oppmerksomhet i hjembyen kan bli bedre.

– Det er mange som ikke kjenner til oss. Å skaffe noen større navn på programmet vil nok hjelpe. Vi ønsker også å bevege oss ut av kinoen, men da trenger vi mer penger. Mens støtten fra det offentlige, som Kulturrådet, har økt, har bidragene fra sponsorer og næringsliv ikke gått samme veien.

Møteplass

Festivalen har til gode å få nei fra noen av dem som blir invitert til å delta i Harstad.

– Vi har et godt rykte og folk vil komme. Vi legger til rette for at kunstnerne får bli kjent med hverandre, og søndag var alle på museum og hver dag spiser vi sammen. Det er populært.