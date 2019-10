Sjokkert over saksutredning

nyheter

Like før helga ble sakspapirene til kommunestyremøtet i Skånland lagt ut. Onsdag er det møte. På sakskartet står vedtak av Kystplan II for Midt- og Sør-Troms. Administrasjonen foreslår megling for å få avklart innsigelsene som er kommet fra Fylkesmann i Troms og Finnmark, Sametinget og Kystverket, mot å åpne for oppdrettsanlegg ved Langeberget utenfor Sandstrand.

– Vi synes det er merkelig at rådmannen ser ut til å ta stilling til saken. I sakspapirene virker det som administrasjonen ikke har noen betenkeligheter i saken, og bare avviser innsigelsene nærmest som vås. Vi opplever dette som skremmende og tendensiøs saksbehandling, sier Svein Berg og Ulf Nilsen.