Mye regn, men ikke uvær

Dagbladet skriver at det ventes bølger på 10-12 meter og at vinden vil øke tirsdag morgen til liten til sterk storm fra sørvest, og at vindkastene kan komme opp i 30 til 35 meter per sekund.

- Allerede i kveld er det ventet liten og tildels full storm, og i løpet av natten vil vinden øke også i Trøndelag og sør i Nordland, sier statsmeteorolog Pernille Borander til Dagbladet.