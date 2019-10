nyheter

Vahl møtte mange låste dører da han gikk med bøssen i Harstad sentrum søndag. Men også stor giverglede blant dem som åpnet opp.

– Vi synes det er en god sak å gi penger til. Vi har ikke brukt å gi penger til bøssebærerne hvert år. Noen ganger har de ikke kommet på døra, så vi har som regel gitt penger via Vipps eller andre betalingsløsninger, sier Richardsen like etter at han og kona Gerd Salomonsen puttet sitt bidrag i bøssa.