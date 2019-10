Multicultura: Et variert og flott show som viser mangfold

nyheter

Det er virkelig skjedd noe med dette arrangementet. Det er blitt strammere, en solid kvalitetsheving, og jevnt over et flottere show for publikum.

Etter at vår nyvalgte ordfører Kari-Anne Opsal hadde åpnet det hele, overtok de dyktige konferansierene Delan fra Iran og Kardi fra Syria ledelsen av showet. Et oppdrag de fullførte med stil.