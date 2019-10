Dette jobber politiet med søndag

nyheter

Tromsø: Nødetatene rykket ut til en restaurant i sentrum etter melding om mulig brann. Brann og politi er på stedet. Brannvesenet har tatt seg inn og har kontroll. Det hadde tatt fyr i stearinlyspynt og en pute. Ingen ansatte var på stedet, men bedriften er nå varslet. Politiet oppretter sak og etterforsker hendelsen.

Storslett: Beruset mann anmeldes for ordensforstyrrelse samt for å ha fremsatt trusler mot en dørvakt ved et utested.

Tromsø: Beruset mann funnet sovende i sentrum. Innbrakt og innsatt i drukkenskapsarrest. Ikke i stand til å ta vare på seg selv.

Tromsø: Mann pågrepet i sentrum etter voldshendelse. Fornærmede ivaretas av helsevesenet. Hun var bevisstløs etter hendelsen, men kom til bevissthet og ble hentet av ambulanse. Politiet jobber med avhør av vitner på stedet. Sak vil bli opprettet.

Tromsø: Beruset kvinne innbrakt fra sentrum. Var ikke i stand til å ta vare på seg selv. Innsatt i drukkenskapsarresten.

Sommarøy: En bilfører anmeldes for å ha kjørt bil i alkoholpåvirket tilstand etter å ha blitt stanset i kontroll av utrykningspolitiet.

Bodø: Politiet rykket ut etter melding om en gjest i en båt som nektet å forlate. Gjesten skal ha slått til en annen gjest, samt kommet med trusler til de som var til stedet. Mannen ble pågrepet av politiet.

Hadsel: Politiet kom over en som urinerte offentlig i Richard Withs gate. Anmeldes.

Mo i Rana: Utrykningspolitiet har gjennomført laserkontroll i 60-sonen på Mo. Tre førerkortbeslag og to forenklede forelegg. Høyeste hastighet var 109 km/t.

Bodø: Politiet har påtruffet en godt beruset person i sentrum som tidligere har fått pålegg om å holde seg borte fra sentrum. Innbringes til arresten.

Bodø: Melding om en gjest som nektet å forlate et utested. Nektet å etterkomme politiets pålegg om å forlate. Ble innbrakt til arresten.

Bodø: En person er pågrepet etter et slagsmål som startet utenfor et utested i sentrum. Slagsmålet fortsatte videre inne på et hotell i byen. En person kjørt til legevakta for sjekk.