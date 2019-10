Tilbakeblikk: Her utbedret de ulykkesveien E10 i Tjeldsund

nyheter

28 millioner kroner var satt av til utbedringen av den ulykkesbelastede strekningen mellom fylkesgrensen i Hårberget og Lineset i Fiskefjord. I 1997 var Vegvesenet i gang med utskifting og omfattende reparasjoner av stikkrennene langs veien, og det ble lagt mye arbeid i å gjøre veien telefri.

- Vi har lagt et omfattende arbeid i prosjektet for å unngå telehiv,noe som har vært et stort problem i området. Rørene er skiftet ut, og det lages kiler i begge retninger. På den måten får vi en gradvis overgang hvor vi fyller inn pukk som ikke lar seg påvirke av tele. Vi tar sikte på å få unna arbeidet på strekningen mellom Hårberget og Sæter i første omgang, fortalte arbeidsleder Roy Erlandsen ved Sortland trafikkstasjon.