Teknologien har gjort vintersykling til en lek. Men glemmer du vedlikeholdet, kan det koste deg dyrt

nyheter

Det er ikke bare salg av elektriske biler som har tatt av i Norge. Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) steg importen av elektriske sykler og sparkesykler med hele 42 prosent fra 2017 til 2018, sammenlignet med knappe 3 prosent for «tradisjonelle» sykkelmodeller.

Hulda Tronstad, seniorrådgiver for elektrisk mobilitet i Norsk elbilforening, er en av stadig flere nordmenn som sykler med hjelp fra elektrisk motorkraft. Når nettene blir lange og kulda setter inn, er det lite som endrer seg på den 15 kilometer lange jobbreisen, forteller hun.

– På bare noen få år har det blitt et fantastisk mangfold i sykkelfeltet, sier Tronstad. – Før var det bare birkebeinere og hardhauser som orket å gi seg ut på vintersykling. Nå deles veiene av menn og kvinner i alle aldre, sommer som vinter, og flere skal det bli. Det tror jeg vi i stor grad kan takke elsyklene for.

Trygt, raskt og komfortabelt

I 2018 brukte 47 prosent av elsykkel-eierne syklene sine året rundt, ifølge en spørreundersøkelse gjennomført av Norsk elbilforening. 98 prosent forteller at de sykler oftere og lengre enn før de kjøpte sin første elsykkel. For 41 prosent av elsykkelbrukerne har sykkelen blitt en erstatning for fossil-/hybridbil.

– Populariteten overrasker meg ikke, sier Tronstad. – Sammenlignet med vanlige sykler er det mange fordeler ved elektrisk fremdrift på dårlig føre. Du bruker blant annet mindre energi på vei til jobb om morgenen, og slipper å måtte dusje og skifte klær når du kommer fram.

Men fordelene ved elsykkel om vinteren handler ikke bare om mindre svette og økt komfort, sier Tronstad. Sikkerhet på glatta er kanskje det viktigste fortrinnet.

– Når du kombinerer piggdekk og motorkraft på snø og is, får du en langt tryggere og mer stabil sykkelopplevelse. Med bare beina kan sykling på vinterføre bli tregt, vinglete og fysisk utmattende, i hvert fall hvis du ikke har erfaring med vintersykling fra før. Men ettersom elsykler som regel er raskere og tyngre enn tradisjonelle modeller, er det veldig viktig at bremsene fungerer optimalt, sier hun.

Hvis du vurderer å kjøpe elsykkel, er det nå du bør gjøre alvor av planene.

– Høsten er en velegnet årstid for sykkelkjøp, tipser Tronstad. – Mange forhandlere kvitter seg med utgående modeller før året er omme, ofte til veldig hyggelige priser.

Det avgjørende vedlikeholdet

Selv rimelige elsykler innebærer en vesentlig investering, og skal vi tro tallene fra Norsk elbilforening, legger nordmenn pengene i stadig mer eksklusive modeller. Og da melder spørsmålet om slitasje seg. Skal man virkelig utsette sine dyrebare nyervervelser for tøft vinterføre?

Heldigvis var kombinasjonen av elektronikk og vinterføre et større problem da teknologien var ung, forsikrer testansvarlig i Syklistenes Landsforening, Morten Karlsen. Den første elsykkelen prøvde han allerede for 22 år siden.

– Elsykler har generelt blitt mer brukervennlige, og krever mindre vedlikehold enn de gjorde før, sier han. – Motorene har blitt atskillig sterkere, noe som hjelper i snøen, og er bedre beskyttet fra elementene. Batteriene har også blitt bedre og mer pålitelige.

Likevel – på vinterstid – begrenser Karlsen bruken av sine fineste sykler. De får kun bli med på turer i marka, forteller han, og på veier som ikke er saltet.

– Jeg har sett skrekkeksempler på hva salt og slaps kan gjøre med en kostbar sykkel over tid, og skifter derfor over til en rimeligere modell når den første snøen faller. Jeg vil ikke fraråde folk å bruke mer avanserte elsykler om vinteren, men det stiller en del krav til både vask og smøring når forholdene blir krevende.

Hvor ofte du må vedlikeholde sykkelen, kommer an på både bruksområde, værforhold og veien du sykler på. Men som en tommelfingerregel bør du gi sykkelen din ettersyn på ukentlig basis om vinteren, sier Karlsen.

– I perioder med mye snø og salting av veiene smører jeg kjedet opptil tre-fire ganger i uka, sier han. – Vasking blir også viktig i denne perioden. Å sørge for at det ikke bygger seg opp salt og slaps rundt motor, gir og kjede er helt essensielt. Jeg har sett elsykler som overhodet ikke har blitt vedlikeholdt om vinteren, og de går rett og slett i stykker. Da snakker vi om skader som ofte ikke er dekket av forsikringer, sier han.

Laber lading

Et en annen utfordring for elsykler på vinterstid er batteriene, sier Karlsen. Både hvor lenge de varer, og hvordan de bør lades.

– Det er viktig å ikke lade i minusgrader. Ta med batteriet inn i et tørt og temperert rom for lading. I minusgrader må du regne med noe dårligere rekkevidde på sykkelen per lading, sier han.

Mye er med andre ord gjort hvis du både kan lagre og lade sykkelen innendørs så mye som mulig.

– Du kan ha verdens beste sykkel, men er den hele tiden eksponert for vær og vind, går det merkbart utover både prestasjon og levetid. Det er fordelaktig å la sykkelen regelmessig tørke ut i et varmt rom. Selv legger jeg ut et stykke presenning i gangen og lar sykkelen overnatte innendørs fra tid til annen. Gjør du dette et par ganger i måneden, hjelper det stort, sier han.

– Det er spesielt uheldig om sykkelen snør ned og blir utsatt for å fryse og tine om igjen og om igjen gjennom vinteren.

Det er en annen grunn til å oppbevare sykkelen innendørs, sier Karlsen. En som ikke har med slitasje å gjøre.

– Elsykler er fryktelig attraktive å stjele. Hvis du oppbevarer elsykkelen din utendørs i en by av en viss størrelse, bør du ha investert i en veldig god lås, avslutter han.

Vintervedlikehold av elsykkel

1. Smør kjedet. Vinterstid – og spesielt i perioder med mye snø og salting – bør kjedet smøres flere ganger i uka. Prioriter regelmessig bruk av en tynnere olje, fremfor sjeldnere bruk av en tykk olje. Sistnevnte varer kanskje lengre, men trekker til seg langt mer skitt, støv og salt over tid.

2. Vask sykkelen regelmessig, gjerne daglig. I perioder med mye snø, is og salting av veiene er det avgjørende å holde sykkelen ren. Det holder med en bøtte vann og forsiktig bruk av klut for å få av saltet. Det viktigste er å få vekk slaps rundt gir, motor og kjede. Unngå bruk av høytrykksspyler når du vasker.

3. Lagre innendørs. Sykkelen din vil vare lengre hvis den lagres innendørs, og særlig gjennom vinteren. Hvis du ikke har mulighet til dette, forsøk å dekke til sykkelen med presenning når du lar den stå ute om kvelden.

4. Lad batteriet riktig. Batteriet har ikke godt av å lades i minusgrader, og spesielt ikke i fukt. Lad derfor alltid innendørs om du kan, enten hjemme eller på arbeidsplassen. Smør også gjerne litt fett på kontaktene til batteriet.

5. Ta av gps og løse elektriske komponenter. Mange elsykler selges med computere som kan tas av styret. Gjør det til rutine å ta med deg denne (disse) når sykkelen parkeres utendørs.

Tips for trygg vintersykling

1. Tenk på bremselengden. Når du suser av gårde med minimal innsats, er det lett å glemme at den elektriske doningen under deg typisk er dobbelt så tung som en vanlig sykkel. Dette gjør at du trenger ekstra lang bremselengde på glatt føre. Skivebremser er det beste om vinteren.

2. Velg riktige dekk. Piggdekk er et absolutt must for alle vintersyklister. Har du plass til terrengsykkeldekk på sykkelen din, anbefales dette. Piggdekk med 240 pigger vil fungere under de aller fleste vinterforhold, sier Morten Karlsen. Siden du belager deg på hjelp fra den elektriske motoren, blir du mindre straffet med tanke på fart. Husk å «kjøre inn» dekkene i cirka 5 mil før du bråbremser.

3. Kle deg riktig. Du slipper kanskje å ha med et ekstra skift i sekken, men du trenger til gjengjeld en del varmere klær når du bruker elsykkel, da du belager deg mindre på egengenerert kroppsvarme. Husk tykke mellomlag (ull er alltid en vinner) og en vind-/vanntett overdel. På kalde dager kan slalåmhjelm og slalåmbriller fungere godt.

4. Følg med på motoren. Elektriske motorer krever lite vedlikehold fra brukerens side, men har du en såkalt «krankmotor» (typen som omgir pedalene) og merker at boltene begynner å løsne, må det utbedres umiddelbart. Hvis du utsetter dette for lenge, kan det føre til svært kostbare reparasjoner.

5. Lys, lys, lys! Lys er avgjørende om vinteren. Faktisk obligatorisk. På mange elsykler er lysene drevet av batteriet, men vi anbefaler å ha en hodelykt i bakhånd. Sykling i mørke uten å bli sett er livsfarlig.