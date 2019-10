nyheter

Under rådmann Hugo Thode Hansens gjennomgang av 2. tertialrapport for det nyopprettede utvalget økonomi, klima og miljø, som fredag hadde sitt første møte etter valget, ble det betydelig debatt under punktet sykefravær.

Selv om rådmannen pekte på at det har vært en gradvis nedgang i sykefraværet de seneste årene, og at prognosen så langt tyder på at kommunen havner på om lag 8,2 prosent fravær, var dette langt fra godt nok for Stene.