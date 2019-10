Politiet: - Rundstjal XXL i Harstad

nyheter

Påtalemyndigheten mener en «gammel kjenning» og harstadværing i 50-årene står bak butikktyveriet, som skjedde 25. juli. Han er nå tiltalt for lovbruddet, og skal møte i Trondenes tingrett 28. november.

Mannen er i tillegg tiltalt for stjålet to økser fra Clas Ohlson Kanebogen, for å ha båret kniv på offentlig sted uten aktverdig formål, samt besittelse av mindre mengder hasj.