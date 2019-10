Nå er den første av de nye hurtigbåtene levert

nyheter

I fjor ble det offentliggjort at Norled AS var anbudet på rute 2,3 og 4 i Troms. Kontraktstiden er på ti år, men opsjon for ytterligere fem år gjeldende fra 2020. Norled var billigst av tilbyderne, med et anbud på omlag 75 millioner kroner per år.

Oma Baatbyggeri på Stord fikk i oppgave av Norled å bygge de nye passasjerkatamaranene som skal gå mellom Harstad, Finnsnes og Tromsø fra 2020.