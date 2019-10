nyheter

Bodø: 07.20: Politiet har gjennomført promillekontroll nå av morgentrafikken i sentrum. 57 kontrollerte, ingen reaksjoner.

Tromsø: 00.26: En mann i 20-årene ble bortvist fra sentrum, og anmeldes for urinering på offentlig sted. Mannen ble innbrakt til arresten da han i beruset tilstand valgte å ikke forlate sentrum. Han anmeldes etter politiloven for ikke å ha etterkommet politiets pålegg. Ytterligere to menn i 20-årene bortvist fra sentrum på grunn av utagerende atferd i beruset tilstand.

Dette jobbet politiet med torsdag