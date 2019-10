nyheter

Det er tredje året de deltar i skoleløpet i forkant av TV-aksjonen, og i fjor ble resultatet av skoleløpet 38462 kroner.

I år går inntektene fra TV-aksjonen til bistandsorganisasjonen CARE som arbeider for at kvinner skal gis mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt. Skoleløpet er med på å bevisstgjøre elevene om tematikken i årets TV-aksjon og gjennomføres etter undervisningsopplegget knyttet til aksjonen.