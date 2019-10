«Alle» støtter Bodøs søknad om 100 millioner kroner

nyheter

Det er NRK Nordland som skriver dette. De har spurt 87 ordførere i landsdelen (det er så mange ordførere vi har her nord) om de synes det er riktig å bruke 100 millioner på Bodø. Av 51 som svarte, sa 47 ja. Fire visste ikke helt.

– Jeg synes det er helt fantastisk. Vi har hatt få store arrangementer i nord, og jeg kan ikke forestille meg at det finnes en eneste ordfører i Nord-Norge som ikke heier på Bodø, kommenterer ordfører Kari-Anne Opsal (Ap) i Harstad overfor NRK.

Hun har lite til overs for kulturminister Trine Skei Grandes påstand om at penger til Bodø vil få konsekvenser for andre prosjekter i landsdelen.

– Det er ikke sånn at da man arrangerte OL på Lillehammer, så la man ned all annen idrettssating i hele Norge. Sånn er det ikke, og den argumentasjonen kunne hun ha spart seg for, sier Opsal.

NRK viser videre til rundspørringen blant ordførerne i nord, og skriver at 80 prosent av dem som svarte tror Bodøs status som europeisk kulturhovedstad vil komme hele landsdelen til nytte.