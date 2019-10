Fikk feil med bremseskjermene

nyheter

Det er Teknisk Ukeblad som melder at sjefen for Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland, bekrefter at bremseskjermene ikke fungerer som de skal etter testing på hovedbasen Ørland.

Derfor jobbes det nå med å forbedre skjermene. Luftforsvaret forventer at dette må være rettet opp til vinteren 2020-2021.

Luftforsvarets mål er at flyene skal nå operativ evne i løpet av i år. Norge er eneste land som bruker bremseskjerm. Det skal være viktig i vinterlandet Norge, ettersom operasjoner her til lands kan være vanskelig med snø, is og sterk vind. Ellers skal Luftforsvaret ha erfart at F-35 takler arktiske forhold veldig godt.