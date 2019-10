Dette jobber politiet med torsdag

nyheter

Tromsø: 06.12: En mann i 40-årene anmeldes av politiet for å ha urinert på offentlig sted, like ved et av byens utesteder.

Bodø: 02.50: Mørkved: Melding om høy musikk fra en privatadresse. Politiet var på stedet og ga beboer pålegg om å dempe musikken.

Tromsø: 02.33: Nødetatene rykket ut til melding om brann på en adresse nord for sentrum. Det brant i husets 1.-etasje. Klokken 02.45 ble det meldt at brannen var slokket og at tøykdykkere sjekket ut bygget. Seks personer er registrert på adressen. Alle beboere ble gjort rede for, ingen ble skadd i brannen. Sak opprettes og etterforskes.

Dette jobbet politiet med onsdag