– Viktig å få Harstad på lerretet, for film er så identitetsskapende

Den offisielle åpningen sørget ordfører Kari-Anne Opsal for.

– Dette er et svært positivt tilskudd til Festival-Harstad. AMIFF har kommet seg forbi det kritiske tredje året og er enda et bevis på at vi i Harstad er steike god på å arrangere ting. Vi har de beste produsentene, noe jeg tror har bakgrunn i gründerkulturen vår – og tanken om at vi gjør ting med egne krefter i Harstad. Det er en ære og en glede å erklære årets festival for åpnet, og jeg ønsker dere mange, mange gode år fremover og at alle støtter opp om det, sa Opsal.