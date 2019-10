– Sidearm til Harstad er mismatch

nyheter

– Det er en mismatch mellom godsbehovet og passasjerbehovet med en Nord-Norgebane, sa Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, da han deltok på et journalistseminar i Narvik sist helg.

Sjømat Norge vil ha Nord-Norgebane En Nord-Norgebane er sterkt ønsket av sjømatnæringa, hvis man også satser på bedre tilførselsveier i nord.

Sjømat Norge har i et høringssvar til Jernbanedirektoratet sagt at de er positive til at regjeringen har varslet en konseptvalgutredning av Nord-Norgebanen. Men ruta til Tromsbanen og sidearmen til Harstad, er Ystmark mer skeptisk til.