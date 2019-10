Varer for flere hundre tusen kroner stjålet fra butikk i Bysenteret

nyheter

Blant produktene som er stjålet skal det være skinnhansker, vesker, moteklær og kofferter.

– Teorien er at tyvene pakket med store mengder varer, og brakte disse ut av Bysenteret i de stjålne koffertene. Vi driver fortsatt varetelling for å få oversikt over alt som er borte. Jeg kan ikke anslå det helt sikkert, men jeg tror verdier for minst 200.000 kroner er stjålet, forteller senterleder Rune Torbergsen.