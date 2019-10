Kjørte til bensinstasjonen i Evenes for nattmat - kamera avslørte at han var beruset

nyheter

Etter fest satt en sulten skånlending seg bak rattet og kjørte til Circle K-stasjonen i Evenes. Der kjøpte han seg mat og returnerte til hjemkommunen. Det han ikke tenkte på var kameraene på stasjonen, innrømmet mannen i retten. Ikke lenge etter sto nemlig politiet på døra i mannens bolig.

Hendelsen skjedde grytidlig om morgenen 1. juni i år, og alkoholpromillen ble målt til 1,54. I retten erkjente mannen straffskyld. Han husker at han drakk mye sprit kvelden før, men ikke hvor mye.

Siktede ble dømt til 21 dagers ubetinget fengsel og må betale 15.000 kroner i bot. Førerkortet er nå inndratt for alltid, grunnet at han ble dømt for et annet tilfelle av ruskjøring for mindre enn fem år siden.