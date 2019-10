nyheter

Matfra.no, tidligere Foodspot, fra Harstad håper det skal føre til økt omsetning av lokalmat fra Sør-Troms – og etter hvert også nasjonalt.

Den nye plattformen gjør det enkelt for lokalmatprodusenter å tilgjengeliggjøre sine varer for kundene. Bonden legger ut varene sine, kunden trykker «kjøp» og betalingen gjøres digitalt. Gründer Mariann Solaas har ett mål for øye: Å gjøre kortreist mat tilgjengelig for alle, overalt.