Dømt til fengsel i tre år og 10 måneder

Han må i tillegg betale til sammen 460.000 kroner i erstatning til syv fornærmede i saken.

Straffen var i samsvar med aktors påstand. Mannen får 73 dagers fradrag for varetekt. Han slipper å betale saksomkostninger. I utmålingen av straffen har retten også tatt hensyn til at etterforskningen har tatt lang tid, uten at tiltalte kunne lastes for det.