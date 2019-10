Merete Lyngen ble litt sjokkert da hun ble valgt inn i kommunestyret: – Nå gleder jeg meg til jobben

nyheter

Merete Lyngen er én av ti ferske politikere som torsdag tok plass i det nyvalgte kommunestyret i Harstad. Hun takket ja til å stå på 5. plass på Senterpartiets liste, men trodde ikke at hun ville bli valgt inn. Ikke minst fordi Senterpartiet i forrige periode hadde kun to representanter i kommunestyret. Men partiet hennes gjorde et brakvalg også lokalt, og fikk inn seks representanter.

– Nå gleder jeg meg til å ta fatt på arbeidet. Jeg har mange saker jeg brenner for, ikke minst landbruk, helse og omsorg og at det skal være aktivitet og utvikling i distriktene. Det er viktig at ikke alt sentraliseres, sier hun.