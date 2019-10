Solid landslagsspill

nyheter

Om det hadde fantes et landslag innen orkestermusikk, hadde Det Norske Kammerorkester stått lengst fram i køen for å representere Norge. Orkesteret, som ble etablert allerede i 1977, henter sine utøvere fra hele bredden av musikalske profiler i landet. Unge lovende talenter, frilansere, fast ansatte proffer – felles for dem er evnen til å spille på lag samtidig som de kan levere solide soloprestasjoner, alle som en. Det fikk harstadpublikummet oppleve i byens kulturelle storstue onsdag kveld.

Amatør og proff

Anført av fiolinist Arvid Engegård, som denne gangen spilte på sin tidligere hjemmebane (fra den tida han var kunstnerisk leder for Hærens musikkorps), serverte de 90 minutter med flott og variert spill ikledd store kontraster. Aller først fikk imidlertid et lokallag med hele spekteret av byens messingblåsere æren av å åpne konserten sammen med stjernetrompetist Tine Thing Helseth. Her sto amatørmusikerne side om side med profesjonelle utøvere, og både barn, unge og godt voksne leverte en anstendig åpning av konserten, til tross for kort prøvetid.