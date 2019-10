Jobber med boligavtale i Evenes

nyheter

Formannskapet i Evenes må onsdag ta stilling til om rådmannen skal fortsette forhandlingene med Forsvarsbygg, for å få på plass en slik avtale.

Utbyggingen av Evenes flystasjon medfører et stort behov for boliger utenfor basen, da inntil 1000 personer får sin arbeidsplass på flystasjonen. Forsvarsbygg vil ha en avtale enten med Evenes, eller med Evenes og nye Tjeldsund, som da må dele antall boliger likt seg imellom. Behovet vil bli størst for leiligheter, men det også behøves familieboliger. Kommunestyret i Evenes anbefalte i juni at man inngår avtale om minimum 20 boenheter for hver av kommunene.