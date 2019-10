Dette jobber politiet med fredag

nyheter

Sortand Kleivahøgda: 07.17: Utforkjøring med en bil og en person involvert. Kjøretøyet hadde havnet ut av veien og landet på taket. Sjåføren hevder å være uskadet. Melder sier at det er svært glatt på stedet. Melderen forteller også at utforkjøringen skjedde i lav fart.

Tromsø Kvaløya: 06.29: En lastebil har kjørt på en elg på FV863. Ingen personskader. Viltnemda er utkalt for å ta seg av den døde elgen og sjekke at det går bra med de to kalvene til den påkjørte elgen.

Vestvågøy Stamsund: 05.52: Politiet har vært på en adresse etter at en mann har slått til sin samboer. Politiet har avhørt kvinnen, som ikke er alvorlig skadet. Mannen er pågrepet og satt i arrest. Begge er i 50-årene. – Vi oppretter sak og han vil bli avhørt ila dagen, melder politiet.

Tromsø: 01.14: Overstadig beruset kvinne tatt hånd om på utested i sentrum. Funnet delvis bevisstløs på toalettet. Kjørt til legevakten for avrusning. Kvinnen ble etter hvert innsatt i drukkenskapsarrest fordi hun ikke var i stand til å ta vare på seg selv.

Kvæfjord: 01.06: Melding om brann i ei hytte i Austerfjorden. Personer på stedet jobbet med å få slukket brannen. Litt over klokka to hadde brannvesenet kontroll på brannen som hadde startet under gulvet på hytta. Det var observert røyk og glør men ingen åpne flammer. Familien som lå og sov i hytta våknet av røyklukt og evakuerte hytta. Ukjent årsak per nå. Sak vil bli opprettet, melder politiet.

Bodø Kvalvika: 01.06: Utforkjøring med en utenlandsk personbil. Tre personer har forlatt. Disse fikk politiet etterhvert kontroll på. Det så ifølge politiet ikke ut til at det var personskade. Samtlige av personene i bilen var beruset. – Vi sikrer bevis fra alle, så får etterforskningen finne ut hvem som var fører, meldte politiet.

Dette jobbet politiet med torsdag