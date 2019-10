nyheter

Kampen har pågått lenge, og ble spesielt aktuell etter at det ble etablert gang- og sykkelvei i Kongsvik og på Staksvoll på 2000-tallet. Men over brua som skiller stedene skjedde intet. Dermed sitter man med en flaskehals som er mer enn skummel for gående.

– Kongsvikelva er nå en livsfarlig flaskehals. Det er et under at det ikke har gått liv, sier leder i aksjonsgruppa, Robin Ridderseth og legger til: – Vi har imidlertid hatt mange nestenhendelser.