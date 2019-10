nyheter

Nærmere avklaring

I ett av alternativene som arbeidsutvalget jobber med vil det være plass til helsehuset. Det inngår da i et alternativ som innebærer rehabilitering av sykehuset og et nybygg eller tilbygg med sykehusfunksjoner.

På vent i 10 år

Det er over ti år siden kommunestyret vedtok å bygge et nytt helsehus, og da helst i tilknytning til sykehuset. Arbeidsutvalg har vært i sving, og detaljerte skisser er presentert for politikerne.