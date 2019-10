Rekonstruksjon etter dødsfallet til Stig Anders Johansen gjennomføres i dag

nyheter

I november 2018 ble Stig Anders Johansen funnet død på en balkong i Sortland. På det tidspunktet hadde avdøde vært død i omkring to uker og var meldt savnet. En kamerat av Johansen tilstod at de to hadde havnet i basketak og at han hadde tatt kvelertak på Johansen. Kameraten ble siktet for dødsfallet og tilbrakte seks måneder i varetekt. I begynnelsen av juli ble siktede løslatt. En viktig årsak var bidraget fra en internasjonalt anerkjent patolog.

Rekonstruksjonen gjennomføres om planlagt



I september fortalte politiadvokat Kay Rønning-Nyvold ved Sortland lensmannskontor at en rekonstruksjon av hendelsene rundt dødsfallet til Stig Anders Johansen etter planen skulle finne sted i oktober:

– Hvis det ikke skjer noe uventet og alt går etter planen, vil rekonstruksjonen finne sted i oktober. Da passer det for de involverte, som sakkyndige og bistandsadvokater.