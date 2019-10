Valget i Evenes er godkjent

nyheter

Kommunen har fått vite at det ikke er hjemmel i valgloven for å underkjenne valgt. Flere opptellinger viser at eventuelle feil ikke fører til endringer i fordelingen av representanter i kommunestyret.

Kommunestyresalen i Evenes rådhus var fylt til randen under torsdagens møte, både av gamle og nye kommunestyrerepresentanter, og av flere fra mediene. Interessen for dette spesielle møtet var ekstraordinært.