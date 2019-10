Dette jobber politiet med tirsdag

nyheter

Tromsø: 03.10: Mann i 60-årene innbrakt fra legevakta og satt i drukkenskapsarrest. Han var et ordensproblem og uønsket på legevakta.

Tromsø: 00.33: Mann i 20-årene innbrakt fra et av byens utesteder og satt i drukkenskapsarrest. Oppførte seg truende, raserte og knuste glass på utestedet. Anmeldes for ordensforstyrrelse. Sak opprettes.

Tromsø: 00.07: Mann i 40-årene innbrakt og satt i drukkenskapsarrest etter at han var uønsket på et av byens utesteder. Han fikk et pålegg av patruljen om å forlate byen, men etterkom ikke pålegget og anmeldes for dette. Sak opprettes.

Bodø: 23.46: Tidligere mandag kveld fikk politiet informasjon om en eldre bil som kjørte svært fort i Kirkeveien videre Nordstrandveien og Fv 834. Politiet fikk stanset bilen i Ausvika. Bileier hadde ikke gyldig førerkort. Bilen ble tatt i beslag grunnet flere tidligere forhold. Etterforsking startet.

Dette jobbet politiet med mandag