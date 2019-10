nyheter

Ulykken skjedde da familien var på ferie i Mexico i juli 2017 for å feire foreldrenes 50 årsdager og at sønnen Bjørn skulle fylle ti år senere på året.

Falt ned 4 etasjer

– Bjørn lekte sammen med to jenter i fjerde etasje i hotellbygningen. De spilte ball på en tennisbane, ballen spratt over på et tak og Bjørn klatret over et lite gjerde for å hente den. Gulvet ga etter og 9-åringen falt ned fire etasjer og slo seg bevisstløs. Han døde på sykehuset av hodeskadene en time senere, forteller moren.