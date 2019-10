Krasjet ungdomsfest med narkotika

nyheter

Det var natt til søndag at politiet oppsøkte en privat adresse i Harstad etter å ha mottatt en melding om en ungdomsfest hvor det var omløp av narkotiske stoffer.

- Flere foreldre ble oppringt, og politiet gjorde et beslag av mindre mengder hasj på stedet, melder Troms politidistrikt klokken 00.53.

En straffesak opprettes på en mann i 20-årene. Han anmeldes for brudd på straffeloven § 231 jf. legemiddelloven § 22 for narkotikaovertredelse.

Mannen i 20-årene var ikke den eneste som fikk bråk med politiet. En beruset mann i 40-årene ble innbragt fra et utested i sentrum etter at politiet mottok en melding om ufin oppførsel. Mannen hadde blant annet filmet andre personer uten samtykke. Det var imidlertid når politiet dukket opp at mannen virkelig skapte problemer. Mannen anmeldes nå for forulemping av en offentlig tjenestemann.

