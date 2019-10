nyheter

Harstad Tidende var innom hurtigbåtkaia rundt 19.30. Der ble strandede passasjerer plukket opp av kjenninger i biler, mens andre sto og ventet i regnet. En av de som skulle reise forklarte at han hadde fått beskjed om at det var en teknisk svikt på båten, som gjorde at den ikke kunne gå.

Ifølge passasjeren hadde han fått beskjed om at det ble satt opp buss fra Harstad til Tromsø klokka 20.30 i kveld, søndag.