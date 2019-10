Her er eiendomsmarkedet

nyheter

Rønningjordet Borettslag A/l andelsnr 18 er solgt for kr 3.250.000 fra Ingvild Maud Rogstad og Jan Arne Skår til Hanna Nerdal Skår (27.09.2019)

Skarpsno Borettslag A/l andelsnr 3 er solgt for kr 2.200.000 fra Adrian Militei til Tommy Killi (27.09.2019)

Strupen 31 (Gnr 50, bnr 206) er solgt for kr 2.500.000 fra Hallstein M J Kristiansen til Simen Halmø-Jenssen (27.09.2019)

Holstneset 16 (Gnr 61, bnr 553, seksjon 46) er solgt for kr 3.400.000 fra Holstneset Eiendom As til Ronald Johannes Walquist (27.09.2019)

Andel av Åsen Borettslag Harstad andelsnr 6 er overdratt for kr 650.000 fra Mads Knutsen til Jane Helen Tjetland (26.09.2019)

Gnr 98, bnr 45 er overdratt fra Kirsten Agnes Bjørvik til Anne Grete Bjørvik, Berit Elisabeth Bjørvik, Helga Oddveig Bjørvik, Inger Lise Bjørvik, Knut Børre Bjørvik, Ruth Marit Bjørvik og Tore Johan Bjørvik (25.09.2019)

Velkveien 29 B (Gnr 50, bnr 243) er overdratt fra Konrad With-Dahl til Gerd May With-Dahl (25.09.2019)

Andel av Gnr 98, bnr 45 er overdratt fra Anne Grete Bjørvik, Berit Elisabeth Bjørvik, Helga Oddveig Bjørvik, Inger Lise Bjørvik, Knut Børre Bjørvik og Ruth Marit Bjørvik til Tore Johan Bjørvik (25.09.2019)

Gnr 57, bnr 1505 er overdratt fra Magdalena Joanna F Håland og Thomas Fleischer Håland til Anne Elisabeth Nilsen, Finn Nordby Hansen og Sverre Nordby Hansen (24.09.2019)

Overdragelsen omfatter også Gnr 57, bnr 1507

Holstneset 16 (Gnr 61, bnr 553, seksjon 17) er solgt for kr 2.350.000 fra Holstneset Eiendom As til Frank Normann Sagstuen (24.09.2019)

Gnr 125, bnr 238, seksjon 6 er overdratt for kr 800.000 fra Anne Grete Lorentsen og Tommy Lorentsen til Helge Ellingsen og Tone Hogstad Ellingsen (24.09.2019)

Hans Egedes gate 64 (Gnr 57, bnr 276, seksjon 1) er solgt for kr 1.925.000 fra Kurt Jørgensen til Jan Helge Hellevik og Lill-Berit Helmersen (24.09.2019)

Ringbergveien 20 (Gnr 64, bnr 63) er solgt for kr 4.500.000 fra Asbjørn Stokke og Lill-Karin Stokke til Kristian Ørnsrud og Lisa Normann (24.09.2019)

Mølnholtet 9 (Gnr 51, bnr 134) er overdratt fra Daniel Torbjørn Danielsen til Helfrid Anne M Danielsen (23.09.2019)

Overdragelsen omfatter også e.d. i Ibestad kommune

Oldra 53 (Gnr 48, bnr 51) er overdratt for kr 650.000 fra Tor Jørgensen til Bjørn Eirik Jørgensen og Danielle C Havaas Solum (19.09.2019)

Andel av Tore Hunds gate 8 (Gnr 61, bnr 245) er solgt for kr 2.150.000 fra Jørgen A Nilsen Tinnesand til Alexander Gabrielsen (19.09.2019)

Skarpsno Borettslag A/l andelsnr 6 er solgt for kr 1.600.000 fra Richard F Hartvigsen til Anders Brenn (19.09.2019)

Andel av Malmveien 6 (Gnr 117, bnr 24) er overdratt fra Arnulf J A Andersen til Bente Anita Andersen, Roger Johan Andersen, Stein Arne Andersen, Terje Martin Andersen og Vigdis Erika Bjørk (18.09.2019)

Solgry Borettslag Brl andelsnr 8 er overdratt fra Elin Kjellman til Bjørn Øyvind Kjellman, Ragnhild Kjellman og Toralf Kjellman (18.09.2019)

Gnr 125, bnr 279 er overdratt fra Ruben Markussen og Therese Markussen til Thomas Weines (18.09.2019)

Andel av Malmveien 6 (Gnr 117, bnr 24) er overdratt for kr 1 fra Vigdis Erika Bjørk til Terje Martin Andersen (18.09.2019)

Andel av Hagebyveien 69 (Gnr 63, bnr 117) er overdratt fra Tone Knudsen til Lise Knudsen (18.09.2019)

Melvikveien 107 (Gnr 42, bnr 39) er solgt for kr 1.750.000 fra Hilde Amundsen Gyltnes og Torbjørn Gyltnes til Båtsenter Nor As (17.09.2019)

Fortveien 87 (Gnr 139, bnr 67) er solgt for kr 1.100.000 fra Sandsøy Fort As til Pål Morten Bjarkøy (17.09.2019)

Andel av Mercurveien 88 (Gnr 56, bnr 42) er overdratt fra Circle K Norge As til Circle K Terminal Norway As (17.09.2019)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 56, bnr 43

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 56, bnr 135

Gnr 36, bnr 2 er overdratt fra Peder Hesjevik til Arnulv Bertelsen og Marita Hesjevik Bertelsen (17.09.2019)

Overdragelsen omfatter også Gnr 36, bnr 26

Rikard Kaarbøs gate 11 (Gnr 57, bnr 1003, seksjon 2) er solgt for kr 2.550.000 fra Kristin Synnøve Kjølseth til Erik Johan Helland (17.09.2019)

Asphågen 5 (Gnr 51, bnr 745, seksjon 2) er solgt for kr 3.200.000 fra Kristin Elvehøy til Harstad Kommune / Hársttáid Suohkan (17.09.2019)

Andel av Bårnakkveien 9 (Gnr 58, bnr 83) er overdratt for kr 180.000 fra Violeta Asenova Mazeva til Raymond Sørstrøm (17.09.2019)

Andel av Gårdsveien 23 (Gnr 117, bnr 56) er overdratt fra Halldis Olea Melø, Hans Nikolai S Hanssen, Margit Johanna Pedersen og Åge Ingvald Hanssen Melø til Roar Pedersen (17.09.2019)

Engveien 5 (Gnr 62, bnr 369) er solgt for kr 2.450.000 fra May-Liss Hansen og Steinar Eriksen til Espen Myrvang (17.09.2019)

Andel av Mercurveien 88 (Gnr 56, bnr 20) er overdratt fra Circle K Norge As til Circle K Terminal Norway As (17.09.2019)

Overdragelsen omfatter også andel av Mercurveien 91 (Gnr 56, bnr 44)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 56, bnr 98

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 56, bnr 312

Andel av Gårdsveien 23 (Gnr 117, bnr 56) er solgt for kr 20.000 fra Eirin J Stokmo Hansen, Nils H Sandahl-Hanssen, Torhild Anita Lambersøy og Vigdis S Stokmo Jørstad til Roar Pedersen (17.09.2019)

Servicesenteret Borettslag Al andelsnr 326 er solgt for kr 487.728 fra Ragnhild S Bjørhovde til Bente Isachsen (16.09.2019)

Andel av Servicesenteret Borettslag Al andelsnr 444 er overdratt fra Olav Harald Odd Elvenes til Tora Hildur Elvenes (16.09.2019)

Andel av Servicesenteret Borettslag Al andelsnr 443 er overdratt for kr 370.000 fra Britt Nancy Hanssen til Kjell Rønningsen (16.09.2019)

Servicesenteret Borettslag Al andelsnr 444 er overdratt for kr 482.820 fra Tora Hildur Elvenes til Inger Lise Wærness og Jarle Wærness (16.09.2019)

Andel av Gnr 97, bnr 26 er overdratt fra Karl Magnus Eidissen til Mona Eidissen (13.09.2019)

Overdragelsen omfatter også Grøtsundveien 43 (Gnr 97, bnr 38)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 97, bnr 147

Andel av Gnr 91, bnr 5 er solgt for kr 6.063 fra Per Tore Berglund til Bernt A E L R Brodtkorb og Ragnhild B Bodtkorb (13.09.2019)

Hans Egedes gate 76 (Gnr 57, bnr 91) er solgt for kr 4.100.000 fra Geir Sørensen til Anita Berg og Ketil Mikkelsen (12.09.2019)

Trondenesveien 115 (Gnr 64, bnr 32) er solgt for kr 2.700.000 fra Tove Hallan til Lawrence A M Rolland (12.09.2019)

Jektholtet 22 (Gnr 49, bnr 201) er solgt for kr 6.000.000 fra Kristin Johnsen Presteng og Stian Johnsen Presteng til Joakim Østensen og Marthe Berg Isaksen (12.09.2019)

Folkeparken 12 (Gnr 62, bnr 68) er solgt for kr 450.000 fra Trond Fjellsaune til Berit E Fjellsaune (12.09.2019)

Ringbergveien 40 (Gnr 64, bnr 61) er solgt for kr 3.400.000 fra Bjørn Magnus Laukli til Roger William Nesstveit og Tove Hansen (11.09.2019)

Breivikeng 2 (Gnr 50, bnr 808) er solgt for kr 800.000 fra Anne Grethe Mathiesen, Gudbrand S Gulbrandsen, Oddveig Sussie Johansen og Stig Erling Alfheim til Andrius Griguola (10.09.2019)

Stornesveien 63 (Gnr 80, bnr 66) er overdratt fra Astrid Johanne Tyssøy til Randi Marie T. Bjørge og Wenche Tyssøy Medaas (10.09.2019)

Andel av Toppsundveien 1391 (Gnr 98, bnr 1, fnr 3) er solgt for kr 150.000 fra Kåre Alvestad til Øystein Alvestad (10.09.2019)

Breivikeng 2 (Gnr 50, bnr 808) er overdratt fra Odd Arnljot Johansen til Anne Grethe Mathiesen, Gudbrand S Gulbrandsen, Oddveig Sussie Johansen og Stig Erling Alfheim (10.09.2019)

Servicesenteret Borettslag Al andelsnr 549 er overdratt fra Oddvar Johansen til Solbjørg M P Johansen (09.09.2019)

Rypåsen 7 D (Gnr 50, bnr 302, seksjon 1) er solgt for kr 1.560.000 fra Lise Eilertsen til Camilla Dybdal Gustavsen (09.09.2019)

Osnesveien 24 (Gnr 51, bnr 47) er solgt for kr 4.600.000 fra Are Brodtkorb og Camilla Yvonne Bådsvik til Iselinn Rødberg Sæter og Torbjørn Sæter (09.09.2019)

Tordenskjolds gate 14 (Gnr 61, bnr 284, seksjon 1) er solgt for kr 4.850.000 fra Madsen Eiendom As til Asbjørn Stokke og Lill-Karin Stokke (06.09.2019)

Gnr 97, bnr 115 er solgt for kr 871.775 fra Jan Morten Sørgård og Mona Thrane Sørgård til Tian Eiendom Grøtavær As (06.09.2019)

Andel av Gnr 56, bnr 71 er overdratt fra Anne Endresen til Jostein Endresen (06.09.2019)

Jektholtet Boligpark Borettslag andelsnr 9 er solgt for kr 1.800.000 fra Anne Lise Eidissen til Kristin H Lunde Jacobsen (06.09.2019)

Storgata 50 M (Gnr 58, bnr 578, seksjon 6) er solgt for kr 1.700.000 fra Trond Kvaal til Gerhard T Myklevold (06.09.2019)

Sørliveien 583 (Gnr 74, bnr 24) er overdratt fra Paul Normann Jakobsen til Hergunn Jakobsen (05.09.2019)

Grytøyveien 546 (Gnr 107, bnr 36) er overdratt fra Ellen Kristine Pedersen til Evy Karete Pedersen, Gunn Anna Horsevik, Marit Pedersen, Peggy Agnete Pedersen og Wenche Kristine Johnsen (05.09.2019)

Hinnsteinveien 70 (Gnr 50, bnr 743) er solgt for kr 3.400.000 fra Åsmund Kildal til Linn-Chr Nilsen Tinnesand og Sindre Breines (05.09.2019)

Bergsbakken Borettslag andelsnr 7 er solgt for kr 1.260.000 fra Harstad Kommune / Hársttáid Suohkan til Øyvind Andre Iversen (04.09.2019)

Andel av Malmveien 6 (Gnr 117, bnr 24) er overdratt for kr 1 fra Elin Leikny Leirsti til Liv Randi Knutsen (04.09.2019)

Holstneset 16 (Gnr 61, bnr 553, seksjon 29) er solgt for kr 5.200.000 fra Holstneset Eiendom As til Harstad Maskin Holding As (04.09.2019)

Hammarveien 9 (Gnr 138, bnr 2) er solgt for kr 2.500.000 fra Trine Lockert Cruickshank til Anita Fjellsaune og Trond Fjellsaune (04.09.2019)

Andel av Jørns gate 5 (Gnr 60, bnr 121) er overdratt for kr 3.100.000 fra Bjørn Tore Woll til Silje Gry Hanssen (02.09.2019)

Andel av Perlen Borettslag andelsnr 25 er overdratt for kr 500.000 fra Lina Jakobsen til Jan Rolf Jakobsen (02.09.2019)

Andel av Gnr 137, bnr 20 er solgt for kr 90.000 fra Anne Lorentzen Sogn, Nina Lorentzen Martinsen og Wenche Lorentzen Furø til Eva Andrea Myrlund (02.09.2019)

Evenes kommune

Andel av Gnr 12, bnr 1 er overdratt for kr 130.000 fra Kirsten Synnøve Blomlie til Viggo Blomlie (27.09.2019)

Salget omfatter også andel av Gnr 15, bnr 4

Salget omfatter også andel av Gnr 15, bnr 6

Andel av Kleivveien 71 (Gnr 25, bnr 55) er overdratt fra Artur Krzysztof Kowalczyk til Bozena Kowalczyk (26.09.2019)

Evenesveien 170 (Gnr 5, bnr 67) er solgt for kr 1.250.000 fra Larsen Magnhild til Forsvarsbygg (18.09.2019)

Niingsveien 101 (Gnr 23, bnr 146) er overdratt for kr 350.000 fra Berit H O Sørensen til Kevin Sørensen og Linda Olsen Sørensen (13.09.2019)

Lilandsveien 181 (Gnr 17, bnr 28) er solgt for kr 1.650.000 fra Ruth Johanna Luneborg til Hanne Eriksen og Pål Iver Skogvold (09.09.2019)

Gratangen kommune

Nordsiveien 2450 (Gnr 30, bnr 40) er solgt for kr 1.250.000 fra Oddvar Mikal Selnes og Siv-Mari Andersen Selnes til Mass-Bendik Ø Reksten og Wenche Andreassen (19.09.2019)

Kystkulturveien 728 (Gnr 54, bnr 6) er overdratt for kr 470.000 fra Jan Olaf Michaelsen til Lars Christian Berg (18.09.2019)

Moanveien 525 (Gnr 42, bnr 109) er solgt for kr 951.000 fra Harald Inge Rudborg til Sondre Sørli (17.09.2019)

Gnr 57, bnr 4 er overdratt fra Elsa Agledahl til Lill Hege Agledahl og Merethe Agledahl (12.09.2019)

Overdragelsen omfatter også Gnr 57, bnr 6

Overdragelsen omfatter også Gnr 58, bnr 2

Overdragelsen omfatter også e.d. i Tromsø kommune

General Fleischers vei 687 (Gnr 49, bnr 41) er overdratt for kr 250.000 fra Harald Inge Rudborg til John Tore Rudborg (11.09.2019)

Andel av Gnr 40, bnr 9 er overdratt fra Oddveig Fredriksen til Inge Jan Fredriksen (06.09.2019)

Overdragelsen omfatter også andel av Åkenesveien 17 (Gnr 40, bnr 31)

Gnr 63, bnr 67 er overdratt fra Ola Johansen til Brynhild Reinholdtsen (05.09.2019)

Nergårdveien 27 (Gnr 41, bnr 75) er solgt for kr 1.200.000 fra Øyvind Berg til Ole Langvik-Hansen (04.09.2019)

Nordsiveien 65 (Gnr 41, bnr 2) er solgt for kr 1.300.000 fra Albert Pedersen til Gratangen Kommune (04.09.2019)

Salget omfatter også Gnr 41, bnr 3

Salget omfatter også Gnr 41, bnr 11

Ibestad kommune

Fuglebergveien 223 (Gnr 100, bnr 29) er solgt for kr 1.400.000 fra Reidar Bergvoll til Ann-Mari Midttun (27.09.2019)

Andørjaveien 562 (Gnr 105, bnr 4) er overdratt fra Daniel Torbjørn Danielsen til Helfrid Anne M Danielsen (23.09.2019)

Overdragelsen omfatter også e.d. i Harstad kommune

Bygdaveien 980 (Gnr 99, bnr 59) er solgt for kr 1.000.000 fra Viktor Nyheim til Kurt Jensen og Trude Jensen (19.09.2019)

Andørjaveien 419 (Gnr 103, bnr 38) er solgt for kr 2.500.000 fra Morten Audun Karlsen til Silje Marie Grødahl Olsen og Tord Mørk Johansen (09.09.2019)

Bollaveien 6 (Gnr 97, bnr 40) er solgt for kr 790.000 fra Mona Watne til Carl-René Ulvestad (05.09.2019)

Salget omfatter også Gnr 97, bnr 52

Fuglebergveien 18 (Gnr 99, bnr 171) er overdratt fra Kjartan Rolness til Sissel Rolness Lysklett (04.09.2019)

Kvæfjord kommune

Gnr 47, bnr 183 er solgt for kr 250.000 fra Kvæfjord Kommune til Christian Pettersen og Maria Lorentzen (18.09.2019)

Åsryggen 15 (Gnr 47, bnr 184) er solgt for kr 250.000 fra Kvæfjord Kommune til Christian Pettersen og Maria Lorentzen (18.09.2019)

Bremnesveien 1178 (Gnr 66, bnr 8) er solgt for kr 1.393.937 fra Per Tore Berglund til Bernt A E L R Brodtkorb og Ragnhild B Bodtkorb (13.09.2019)

Bremnesveien 1075 (Gnr 66, bnr 28) er solgt for kr 1.200.000 fra Aud Karin Bjørback Elde, Monica Bjørback og Stein Hugo Bjørback til Kathrine Irene G Laurila og Steffen Westnes (11.09.2019)

Gåra 33 (Gnr 51, bnr 19) er solgt for kr 1.650.000 fra Endre Tobiassen, Per Magne Tobiassen, Tove Dagny Tobiassen og Trine Tobiassen til Jan-Martin Aspenes og Sina Molberg Tobiassen (05.09.2019)

Bremnesveien 1075 (Gnr 66, bnr 28) er overdratt fra Halvor Bjørback til Aud Karin Bjørback Elde, Monica Bjørback og Stein Hugo Bjørback (02.09.2019)

Lavangen kommune

Liaveien 168 (Gnr 57, bnr 60) er solgt for kr 1.130.000 fra Edith M Johnsen til Kristian Wilhelmsen (19.09.2019)

Andel av Sørsida 1013 (Gnr 75, bnr 4) er overdratt fra Hege Sletten til Roy Haarvik (18.09.2019)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 75, bnr 9

Andel av Spansdalveien 435 (Gnr 63, bnr 24) er overdratt for kr 656.250 fra Alf Evald Fossli, Arild John Fossli, Elisabeth O S Nutti, Elly Annie Solberg, Hilmar Fossli, Inger Ann Fossli og Tore Johan Fossli til Solfrid Johanna Fossli og Sverre Julius Eriksen (04.09.2019)

Spansdalveien 435 (Gnr 63, bnr 24) er overdratt fra Emil A Fossli til Alf Evald Fossli, Arild John Fossli, Elisabeth O S Nutti, Elly Annie Solberg, Hilmar Fossli, Inger Ann Fossli, Solfrid Johanna Fossli og Tore Johan Fossli (04.09.2019)

Lødingen kommune

Vestbygdvegen 448 (Gnr 19, bnr 21) er overdratt fra Irene Margrete Tryggheim til Elin Tryggheim Johansen og Glenn Tryggheim Johansen (18.09.2019)

Heggevegen 19 (Gnr 28, bnr 1, fnr 278) er solgt for kr 1.150.000 fra Anniken How, Arild How, Kåre Bernt How, Ronny Terje How, Sonja Helene How Olsen, Tor-Arne How og Trond Richard How til Brendalee P M Kristensen og Ole Petter Kristensen (17.09.2019)

Heggevegen 19 (Gnr 28, bnr 1, fnr 278) er overdratt fra Reidun Irene How til Anniken How, Arild How, Kåre Bernt How, Ronny Terje How, Sonja Helene How Olsen, Tor-Arne How og Trond Richard How (17.09.2019)

Heggevegen 19 (Gnr 28, bnr 1, fnr 278) er overdratt fra Torleif Arne How til Reidun Irene How (17.09.2019)

Lofotvegen 67 (Gnr 5, bnr 20) er solgt for kr 230.000 fra Elvine Stormyr og Tor Stormyr til Anne-Grethe Nilsen og Asbjørn Olaf Rødsand (10.09.2019)

Andel av Mikkel Revs veg 8 (Gnr 28, bnr 299) er overdratt fra Olav Kyrre Bjugn til Hege Birgitte Lichtwarck (09.09.2019)

Ankervegen 4 (Gnr 28, bnr 1, fnr 151) er overdratt for kr 330.000 fra Steinar Naas til Qi Wang (09.09.2019)

Eiendomsmarkedet

fortsetter på side 12.

Fortsettelse fra side 9

Lødingen kommune

Heggevegen 9 (Gnr 28, bnr 468) er overdratt for kr 48.204 fra Opplysningsvesenets Fond til Petter Emil Valvåg (02.09.2019)

Lødingen Borettslag A/l andelsnr 1 er solgt for kr 600.000 fra Christian Alne, Kaare Olav Hanssen, Katrine Alne og Thomas Alne til Olav Kyrre Bjugn (02.09.2019)

Lødingen Borettslag A/l andelsnr 1 er overdratt fra Gerd Margrethe Hanssen til Christian Alne, Kaare Olav Hanssen, Katrine Alne og Thomas Alne (02.09.2019)

Lødingen Borettslag A/l andelsnr 17 er solgt for kr 700.000 fra Unni Pedersen til Unni Jacobsen (02.09.2019)

Skånland kommune

Tennevika 89 (Gnr 10, bnr 95) er solgt for kr 1.200.000 fra Elsa Holstad til Iris Johanne Fredriksen og Jon Richard Korneliussen (27.09.2019)

Andel av Skånlandsveien 210 (Gnr 16, bnr 268) er overdratt fra Inger Aud Svanhild Kildal til Marit E Bernhof Kildal og Simon F Bernhof Kildal (26.09.2019)

Indre Planterhaugen 14 (Gnr 23, bnr 272) er overdratt fra Irene Otelie Dorgli til Annbjørg D Hætta, Hilde Vibeke Dorgli, Mette Nik Kristiansen, Steinar Erling Dorgli og Vegard Ståle Dorgli (25.09.2019)

Meland 8 (Gnr 16, bnr 581) er solgt for kr 2.800.000 fra Håkon Bowitz Jørgensen og Marie Breistrand Halland til Gunn Elisabeth Dahle (19.09.2019)

Gnr 5, bnr 111 er overdratt fra Irene Heggebakk og Kjell Peder Heggebakk til Tommy Ringstad (17.09.2019)

Overdragelsen omfatter også Fornesvika 101 (Gnr 5, bnr 113)

Gnr 65, bnr 383 er overdratt fra Koponen Inga Maj til Kimmo Untamo Koponen (17.09.2019)

Gnr 15, bnr 685 er solgt for kr 690.000 fra Helge Kristian Bremmeng til Osorio Arley Osorio og Salazar Gloria P Loaiza (17.09.2019)

Sandstrand 167 (Gnr 4, bnr 75) er overdratt for kr 2 fra Sandstrand Røde Kors til Ul Haapet (17.09.2019)

Salget omfatter også Gnr 4, bnr 76

Andel av Lilleskånland 114 (Gnr 15, bnr 23) er overdratt fra Konrad Gisle Torgersen til Torgeir Torgersen og Torhild Torgersen Hage (17.09.2019)

Staruphågen 10 (Gnr 3, bnr 44) er solgt for kr 1.850.000 fra Thorleif Thomassen til Steffen Wallenberg Hofsøy (12.09.2019)

Fagerligata 14 (Gnr 5, bnr 73) er solgt for kr 2.300.000 fra Hege Vibeke Ernstsen til Hanne Victoria Stemland og Stig Roar Olsen (12.09.2019)

Grovfjordveien 552 (Gnr 76, bnr 178) er overdratt for kr 90.000 fra Statskog Sf til Astrid Helene Hansen (11.09.2019)

Sør-Lavangen 112 (Gnr 24, bnr 78) er overdratt fra Anne-Marie Aas til Willy Aas (09.09.2019)

Grovfjordveien 330 (Gnr 76, bnr 43) er overdratt for kr 200.000 fra Solbjørg Borgan til Kristina Høgden og Lars-Kristian Berg (06.09.2019)

Sandstrand 173 (Gnr 4, bnr 93) er solgt for kr 200.000 fra Søren F Christensen til Heidi Agnes Moen og Per Kristian Hagen (05.09.2019)

Grovfjordveien 498 (Gnr 76, bnr 177) er overdratt for kr 101.250 fra Statskog Sf til Laila Linaker (04.09.2019)

Tjeldsund kommune

Brennaveien 30 (Gnr 75, bnr 268) er solgt for kr 59.080 fra Tjeldsund Kommune til Hans Anders Hanssen og Lillian Torsvik (24.09.2019)

Ballstadveien 25 (Gnr 68, bnr 5) er solgt for kr 2.175.000 fra Eyvind Hanssen til Konrad Olsen og Wenche Derås (23.09.2019)

Myklebostadveien 1949 (Gnr 92, bnr 48) er overdratt fra Jan Bjørn O Kristiansen til Unni Josefine Kristiansen (19.09.2019)

Andel av Tjeldøyveien 813 (Gnr 81, bnr 2) er solgt for kr 800.000 fra Anders Hoff og Erlend Hoff til Jorunn Kristine Steinsvik (04.09.2019)

Salget omfatter også andel av Gnr 81, bnr 5

